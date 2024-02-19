ارتفاع أسعار الذهب ألفي ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم ألفي ليرة سورية عن السعر الذي سجله في السابع عشر من الشهر الحالي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 826 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 825 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 708 آلاف، وشراء 707 آلاف.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و910 آلاف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و16 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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