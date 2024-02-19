فلسفة الأرقام… محاضرة بالمحطة الثقافية في جرمانا

دمشق-سانا

علاقة الأرقام بالإنسان ودورها في تطوير الحالة الفكرية، أبرز ما ركزت عليه المحاضرة التي أقامتها المحطة الثقافية في جرمانا، بعنوان (فلسفة الأعداد والأرقام).. المدلول التاريخي للأرقام عبر الحضارات للباحث وليد أبو فخر.

وأشار المحاضر أبو فخر إلى أن الأرقام لها علاقة بحضارة الإنسان منذ القدم، وقد استخدمها مقياساً للكم، وكان الفصل الذهني للعدد عن الواقع صعباً في بادئ الأمر، مبيناً أن التقابل في الأعداد الطبيعية آثار الفضول لدى الإنسان منذ بدء الوعي لديه، فأخذ يفكر في الحكمة من وجود الثنائية كالليل والنهار، الشمس والقمر، الذكر والأنثى.

ولفت أبو فخر إلى أن الإنسان اصطفى بعض الأعداد التي رأى أن لها أهمية خاصة في التفاؤل أو التشاؤم أو لزيادة البركة، وتحدث عن حضور بعض الأعداد في الحضارات القديمة، وفق المكونات التي أوجدها بشكل تقني.

وخلال مشاركتها في المحاضرة، أشارت رئيسة المحطة الثقافية رمزه خيو إلى دور الرقم في الفكر الإنساني وحضوره العلمي والثقافي والتقني.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency