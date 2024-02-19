إياتا: مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لبضع سنوات أخرى

سنغافورة-سانا

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ويلي والش اليوم أن مشكلات سلسلة الإمداد التي تشكل تحدياً لقطاع الطيران العالمي ستستمر لبضع سنوات أخرى.

ونقلت رويترز عن والش قوله خلال قمة شانغي للطيران في سنغافورة: إنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3 بالمئة سنوياً على مدار العشرين عاماً القادمة، ومن المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5 بالمئة سنوياً خلال تلك الفترة.

ولفت والش إلى أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.

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