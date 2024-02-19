الجو غائم جزئياً وهطولات غزيرة فوق عدد من المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً وماطراً على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى والجزيرة والقلمون وغوطة دمشق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة على المنطقة الجنوبية والوسطى تتحول إلى شمالية شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها، ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة، ويحذر خلال ساعات الليل والصباح الباكر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ومن حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الاثنين الثلاثاء الاربعاء دمشق 14 / 4 14 / 5 16 / 7 القنيطرة 10 / 3 12 / 4 14 / 6 درعا 13 / 5 15 / 5 18 / 7 السويداء 10 / 3 13 / 3 15 / 5 حمص 13 / 5 15 / 5 16 / 6 حماة 12 / 6 16/ 7 16 / 7 الحسكة 15 / 7 16 / 5 17 / 7 اللاذقية 17 / 10 18 / 10 18 / 11 طرطوس 17 / 9 18/ 10 18 / 9 حلب 11 / 3 15 / 5 15 / 4 إدلب 11 / 6 15 / 7 15 / 7 دير الزور 16 / 8 17 / 5 19 / 6 الرقة 14 / 5 16 / 3 17 / 4

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