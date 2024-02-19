فضية وبرونزيتان لسورية في مسابقة (إنفو كاب) الدولية للمعلوماتية

دمشق-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ثلاث ميداليات “فضية وبرونزيتان” في مسابقة إنفو كاب 2024 الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا عن بعد خلال الفترة ما بين الـ 9 والـ 11 من شهر شباط الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن 8 طلاب من أعضاء فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية ممن لم تتجاوز أعمارهم 16 سنة شاركوا في المسابقة.

وبينت الهيئة أن الميداليّة الفضّية حقّقها عضو الفريق الوطنيّ للمعلوماتية عبدالله عبدالله من مدرسة الكميت بليدي في محافظة اللاذقيّة فيما حصل على الميداليتين البرونزيتين كل من عضوي الفريق الوطنيّ للمعلوماتية عمرو عبارة من مدرسة ابن خلدون الخاصّة في محافظة حمص وبشر جوخدار من مدرسة عمر بن عبد العزيز في محافظة ريف دمشق.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق الوطنية بهذه المشاركة تتابع مسارها في النشاطات التنافسية الدولية لعام 2024 وتستمر في حصد الميداليات وتتويج سورية في المحافل الدولية.