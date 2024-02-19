شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 135.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال منازل في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط القطاع وبلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

كما ارتقى 5 شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة، بينما استشهد 5 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 135 إلى 28985 شهيداً و68883 جريحاً.

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