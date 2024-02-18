الاتحاد الأفريقي يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

أديس أبابا-سانا

أدان الاتحاد الأفريقي اليوم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، معرباً عن دعمه إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الإنساني الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البيان الختامي للقمة الـ 37 للاتحاد الأفريقي: “ندين بشدة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لحربها الوحشية على قطاع غزة واستخدامها القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد 2.2 مليون مدني، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف بمن في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن”.

وأضاف البيان: “نرفض الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الإعلامية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وندعم إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات”.

وأدان البيان “السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وخاصة محاولات نقل سكان غزة قسراً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية”، مشيراً إلى أن “تلك السياسات تتطلب تدخلاً واستجابةً دوليةً فوريةً”.

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