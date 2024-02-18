اللاذقية: أضرار العاصفة المطرية طالت عدداً من الطرقات وآليات مجلس المدينة

اللاذقية-سانا

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة اللاذقية خلال ليلتين متتاليتين بحدوث أضرار في الطرقات وسواقي المياه، وفي الآليات التي عملت على تأمين الاستجابة المطلوبة للتخفيف من تداعيات تشكل السيول.

وأوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي لمراسلة سانا أن السيول التي تشكلت بفعل الغزارات المطرية تسببت بانجراف مقاطع من القميص الإسفلتي في عدة مواقع بالمدينة، ومنها قرب مدرسة حمزة صقر والكلية التطبيقية والمشروع التاسع وطريق بكسا الدعتور وسقوبين بسنادا والطريق البحري في الرمل الجنوبي والسكنتوري والغراف.

وأشار زنجرلي إلى حدوث انهيار جزئي في أطراف ساقية موسى بحي دمسرخو، وانهيار جزء من العبارة المطرية عند مدخل مدينة اللاذقية باتجاه مديرية المواصلات وانسدادها بشكل كامل، وإغلاق المجرى المائي في ضاحية الباسل، كما لحقت أضرار بالآليات الهندسية التي شاركت بعمليات تعزيل وترحيل الأنقاض وإزالة الأتربة والردميات.

وشهدت محافظة اللاذقية أمطاراً غزيرة على ليلتين متتاليتين وبلغت نسبة الهطل ليلة أمس الأول حوالي 130 مم في بوقا (القسم الشرقي من مدينة اللاذقية) و68 مم في اللاذقية، وسجلت ليلة أمس هطولات بنسبة 115 مم في بوقا و81.8 مم في اللاذقية.

فاطمة ناصر

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