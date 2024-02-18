أربع محطات وقود حكومية إضافية تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً

دمشق-سانا

أعلن المصرف التجاري السوري إضافة خدمة تسديد قيمة الوقود إلكترونياً باستخدام البطاقة المصرفية للتجاري وبطاقات الدفع للمصارف الأخرى في أربع محطات وقود حكومية جديدة في دمشق وبانياس، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة محروقات.

وأوضح المصرف في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المحطات الأربع التي تم تفعيل الخدمة فيها هي محطات “الجلاء وطريق المطار والعدوي بمحافظة دمشق”، و”بانياس المتنقلة في طرطوس”.

وحسب المصرف تأتي هذه الخدمة بهدف تسهيل وتسريع عمليات الدفع وتقليل زمن التعبئة، مؤكداً أن العمل مستمر لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في باقي محطات الوقود الحكومية.

وكان المصرف التجاري السوري أعلن في شهر كانون الأول الماضي بدء العمل بتجربة الدفع إلكترونياً لثمن المحروقات باستخدام البطاقات المصرفية في محطتي وقود الأزبكية ومزة فيلات بدمشق.

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