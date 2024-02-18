طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وأشارت المديرية إلى أن الجو ليلاً يكون بارداً بشكل عام، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب وخاصة في المناطق الوسطى والجزيرة والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة على المنطقة الجنوبية والوسطى، تتحول إلى شمالية شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة، أما البحر فهو متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..