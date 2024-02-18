إنهاء أعمال ترميم البرج الثاني في قلعة بصرى والمرحلة الأولى من مدرسة أبو الفداء بدرعا

درعا-سانا

أنهت الورشات الفنية والمعمارية لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف أعمال الترميم وإعادة التأهيل للبرج الثاني في قلعة بصرى الشام الأثرية، والمرحلة الأولى من تأهيل مدرسة (أبو الفداء)، بعد تعرضهما للانهيار والتخريب خلال السنوات السابقة.

وأوضح رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء الصلاح في تصريح لـ سانا أن أعمال الترميم شملت كامل البرج الثاني من خلال التوثيق المعماري والرقمي لكل الحجارة، ودراسة التصدعات وتأثيرها على الأجزاء المعمارية المجاورة لبناء المسرح الروماني والملاصقة له.

وشملت أعمال ترميم البرج وفق الصلاح فك الواجهة الجنوبية بالكامل، وإعادة بنائها، واستبدال الحجارة والسواكف غير المناسبة المتكسرة ومعالجة الانحراف عن الشاقول في الواجهة.

وتحدث رئيس دائرة آثار بصرى الشام عن المرحلة الأولى من ترميم مدرسة أبو الفداء، وشملت قشط اللياسة الداخلية المحترقة التي كانت تغطي الجدران الحجرية، وترميم التصدعات التي ظهرت بعد القشط وتكحيل الواجهات الداخلية.

ولفت الصلاح إلى أن الموقع يحتاج إلى المزيد من الأعمال، مثل استكمال الكحلة الداخلية وإعادة تأهيل القبة والمأذنة، معربا عن أمله باستكمال ذلك في حال توفر الاعتمادات الفنية والمالية.

بدوره رئيس مجلس المدينة سليمان الشحمة اعتبر أن إعادة تأهيل البرج والمدرسة ضرورة ملحة وخاصة قبل بداية الموسم السياحي لهذا العام، مبدياً استعداد المجلس لتقديم ما يلزم للحفاظ على البنية الأثرية للأوابد التاريخية بالمدينة القديمة، وللمساعدة في تنشيط السياحة، حيث تعتبر قلعة بصرى ومسرحها من أهم المقاصد السياحية في سورية.

رضوان الراضي

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