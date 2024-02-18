المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: (إسرائيل) تستخدم المسيرات كأداة لقتل الفلسطينيين

جنيف-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن “إسرائيل” تستخدم طيران “كواد كابتر” لقتل وإعدام الفلسطينيين عن بُعد في قطاع غزة.

وقال المرصد في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن الاحتلال كثّف من استخدام هذا النوع من الطيران وغيره من المسيرات كأداة قتل وإيقاع أذى في صفوف الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة تستهدف بشكل أساسي المدنيين العزل.

ووثق المرصد استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء هذا النوع من المسيرات، إما عن طريق الاستهداف المباشر للأفراد، أو بشكل عشوائي تجاه التجمعات، لافتاً إلى أن الاحتلال يستخدم هذا النوع من الطيران أيضاً لترويع الفلسطينيين والتأثير سلباً على صحتهم النفسية، نظراً لوجودها المستمر في الأجواء.

وأوضح المرصد أن استخدام الطائرات المسيّرة يجب أن يتم وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول به.

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