رغم العقوبات… الاتحاد الأوروبي يزيد استيراده للغاز الروسي المسال

موسكو-سانا

تصدرت إسبانيا وبلجيكا العام الماضي مستوردي الغاز الروسي المسال في أوروبا رغم العقوبات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيانات أوروبية قولها: إن إسبانيا اشترت عام 2023 أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الغاز الروسي الوارد إلى أوروبا بواقع 5.24 مليارات متر مكعب بزيادة 5 بالمئة عن عام 2022 أما بلجيكا فاستوردت العام الماضي 30 بالمئة من الغاز الروسي الوارد إلى أوروبا بواقع 1.7 مرة إلى 3.82 مليارات متر مكعب.

فيما كانت هولندا ثالث أكبر مستورد للغاز الروسي رغم انخفاض وارداتها 1.9 مرة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار متر مكعب.

ولفتت الاحصائيات الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي زاد من استيراده الغاز الروسي بنسبة 3 بالمئة إلى12.7 مليار متر مكعب.

ووفق البيانات أيضاً أصبحت اليونان الرائدة المطلقة في نمو مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث قفزت مستورداتها منه بواقع 4.1 مرات إلى 750 مليون متر مكعب، الأمر الذي جعلها رابع أكبر مستورديه في أوروبا، كما زادت البرتغال مشترياتها للغاز الروسي 1.4 مرة إلى 390 مليار متر مكعب لتحتل المرتبة الخامسة في هذه القائمة.

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