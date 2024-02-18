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وزير الخارجية الهندي: “إسرائيل” ملزمة باحترام القانون الدولي

2024-02-18

ميونيخ-سانا

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ملزم باحترام القانون الإنساني الدولي.

وقال جايشانكار في تصريح له على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أمس كما نقل موقع (RT): إن “الهند تحافظ على موقفها الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل للقضية الفلسطينية”، لافتاً إلى أن العديد من الدول تعتبر الآن أن هذا الحل ليس ضرورياً فحسب بل أكثر إلحاحاً من ذي قبل.

وشدد الوزير الهندي على الحاجة لإقامة ممر إنساني مستدام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة العمل أيضاً على إنجاز عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها العشوائي لمناطق وأراضي قطاع غزة، وخاصة رفح وخان يونس مخلفة كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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