الجيش الروسي يتزود بدفعة جديدة من الدبابات المطورة

موسكو-سانا

أفادت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية أن قوات الجيش الروسي أدخلت دفعة جديدة من دبابات “تي ام في بي80” المعدّلة.

وذكرت الصحيفة أن الدبابات التي حصل عليها الجيش تم تعديلها، وتجهيزها بأنظمة حماية ديناميكية إضافية وبأنظمة حماية إضافية لبرجها القتالي.

يشار إلى أن هذه الدبابات حصلت أيضاً على أنظمة توجيه ومراقبة متطورة تعتمد على كاميرات حرارية وكاميرات الأشعة ما تحت الحمراء، إضافة إلى أنظمة حماية تعتبر من بين أفضل أنظمة حماية الدبابات في العالم.

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