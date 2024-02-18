44 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء السكنية وسط قطاع غزة اليوم إلى 44 شهيداً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال المنازل في منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط القطاع ارتفع إلى 44 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف طيران العدو الصهيوني خياماً للنازحين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 134 على قطاع غزة المنكوب إلى 28858 شهيداً و68677 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency