الجيش الروسي يعلن سيطرته الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي سيطرته الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية مشيراً إلى أن ذلك يسمح بنقل خط المواجهة بعيداً عن مدينة دونيتسك ويحميها من الهجمات الإرهابية لنظام كييف.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خسائر القوات الأوكرانية في معارك السيطرة على مدينة أفدييفكا خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط تتجاوز 1500 قتيل، لافتاً إلى أن هناك إجراءات تُنفذ حالياً لتطهير المدينة نهائياً من النازيين والمرتزقة الأوكرانيين الذين فروا من المدينة على عجل وتخلوا عن أسلحتهم ومعداتهم العسكرية.

وأوضح شويغو أن القوات الروسية حررت مساحة قدرها حوالي 31 كيلومتراً مربعاً مبيناً أنه لم يتم نشر المعلومات حول تقدم القوات الروسية إلا بعد هزيمة قوات كييف بالكامل والسيطرة على المدينة.

وشدد وزير الدفاع الروسي على ان القوات الروسية ستواصل عملياتها الهجومية لتحرير ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية من النازيين الأوكرانيين.

بدوره نوه بوتين بنجاح القوات المسلحة الروسية بتحرير مدينة أفدييفكا واصفاً ذلك بأنه نصر مهم لها.

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