موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تثبت أنه يقاتل من أجل المال فقط.

ورداً على قول زيلينسكي إن “الولايات المتحدة الامريكية لن تظل شريكة لأوكرانيا إذا لم تقدم مساعدات” قالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام “يجب على الشعبين الأمريكي والأوروبي أن يدفعا ثمن الهراء الدموي لزيلينسكي وهذه العصابة بأكملها”.

وأكدت زاخاروفا أن كييف عندما قررت سحب قواتها من مدينة أفدييفكا ليس من أجل إنقاذ الأرواح كما ادعى زيلينسكي في ميونيخ ولكن لأنها لا تستطيع القتال إلا من أجل المال وما دون ذلك لا يهم السلطات الحالية في كييف.

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