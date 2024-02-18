الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوضع تنظيمات المستوطنين على قوائم الإرهاب

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ميليشيات المستوطنين الإرهابية تنفذ اعتداءاتها على الفلسطينيين بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو التي تعلن ذلك بوضوح كنتيجة مباشرة للإرهاب المنظم الذي تقوم به.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس بهدف تقطيع أوصالها وتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية والتي كان أحدثها الاعتداء على خمسة فلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بوضع الوزيرين في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وتنظيمات عصابات المستوطنين وعناصرها الإرهابية على قوائم الإرهاب ومحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency