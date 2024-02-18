سورية تشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات

أبو ظبي-سانا

شارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزيرة التنمية الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي المهندسة سناء لخوج في أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” وبمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك.

كما شارك الوفد السوري في اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن التطوير الحكومي والخدمة المدنية عالي المستوى الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، حيث ناقش المشاركون تعزيز جهود التعاون العربي في مجال التنمية الإدارية الحكومية وتطوير النظم والخدمات الحكومية، وتم استعراض تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية الذي يركز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات كما بحثوا نتائج برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي.

في السياق ذاته، وبمشاركة سورية، احتفى برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي بالدفعة الأولى من القيادات الحكومية العربية الشابة، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من بينهم معاون وزيرة التنمية الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي، ومدير إدارة التنظيم المؤسساتي، كما تم الاحتفاء بتخريج 30 مشاركاً في البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين بمشاركة سورية أيضاً، من بينهم مدير إدارة الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة التنمية الإدارية.

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