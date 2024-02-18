(الصداع عرض أم مرض) … ضمن ندوة طبية لجمعية الرابطة الأخوية بحمص

حمص-سانا

أقامت جمعية الرابطة الأخوية بحمص ندوة طبية بعنوان “الصداع عرض أم مرض” في مقر نادي الجمعية بحي بستان الديوان بحمص القديمة.

وأدار الندوة بمشاركة نخبة من الأطباء باختصاصات متعددة الاختصاصي بالأمراض القلبية الدكتور جميل خباز حيث بدأ الدكتور رامز بيطار اختصاصي عينية الحديث عن بعض الحالات والأمراض العينية التي تسبب الصداع ومنها سوء الانكسار والشقيقة العينية والزرق وبعض الآفات الالتهابية بالعين وازدواجية الرؤية اضافة لإجهاد العين داعياً إلى ضرورة فحص النظر للأطفال بعمر أربع سنوات والانتباه للوقت الطويل الذي تتعرض له العين عند استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول والهاتف النقال.

الدكتور صفوان يعقوب اختصاصي داخلية عصبية أوضح أنه يجب مراجعة الطبيب عند حدوث الصداع بشكل شديد ولأول مرة ويوقظ من النوم ولا يستجيب للمسكنات فغالباً ما ينذر بمرض مخفي، مبيناً أن طبيب العصبية هو من يمكنه تحديد سبب الصداع فيما إذا كانت أسبابه عينية أم أذنية أم سنية وهناك ارتباط وثيق ما بين الصداع واضطرابات النوم فالصداع التوتري يصيب الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطراب دورة النوم.

بدورها الدكتورة ريم ليوس اختصاصية أذن وأنف وحنجرة بينت أن الصداع قد ينشأ من التهابات الأذن و الأنف والحنجرة والتهاب الجيوب الحاد وانتانات البلعوم واللوزتين وشلل العصب الوجهي واختلاطات التهاب الأذن الوسطى وانحراف الوتيرة وغيرها إلا أن 98 بالمئة من الصداع من منشأ الأذن والأنف والحنجرة غير مقلق و2 بالمئة مقلق ولا سيما إذا كان مفاجئاً وشديداً كما في حالة النزف الدماغي.

من جهته الدكتور عامر بسطاطي اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين استعرض الأسباب السنية والفكية المتعلقة بالصداع وسبل التفريق بين الأسباب المؤدية له كالصداع الناجم عن ألم الجيب الفكي وأمراض اللثة وألم الأسنان وحساسيتها ومتلازمة الألم الوجهي الفموي والأسنان المنطمرة وغيرها.

وخلص المحاضرون بالندوة إلى أن الصداع هو عرض لأمراض متعددة كما يمكن أن يحصل الصداع نتيجة تداخل سببين يعودان لاختصاصين طبيين وغالباً الصداع قد يكون منذراً بأمراض لا بد من علاجها كما أن هناك بعض الأدوية المتعلقة بمرض الضغط الموسعة للشرايين والأوعية تسبب الصداع وارتفاع التوتر الشرياني أحد أسبابه وألم نقص التروية أيضاً ولا بد من إجراء رنين مغناطيسي ورنين وعائي لتشخيص الصداع وأسبابه بدقة بهدف العلاج الصحيح.

وجرى حوار موسع ما بين الأطباء والحضور عن الصداع وحالاته وسبل علاجه.

تمام الحسن

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