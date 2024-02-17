ورشات الاتصالات تبدأ بإعادة مد كابل نحاسي جنوب درعا

درعا-سانا

بدأت الورشات الفنية في فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة درعا بإعادة مد كابل نحاسي بدلاً من كابل آخر، تعرض لتعدٍّ صباح اليوم قرب نقابة المهندسين الزراعيين جنوب مدينة درعا.

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أحمد الحريري في تصريح لمراسلة سانا أن الفرع استنفر كوادره وورشاته بعد تقييم موقع الكابل الذي تعرض للتعدي من قبل مجهولين، لإعادة مد بديل منه، مبيناً أن الكابل المذكور هو بسعة 1200 خط هاتفي ويغذي عدداً كبيراً من الدوائر الحكومية الواقعة جنوب المدينة بالاتصالات والإنترنت.

وأضاف: إنه رغم الظروف الجوية والأمطار فإن ورشات الفرع تعمل لإعادة الاتصالات، وستواصل العمل خلال الليل، متوقعاً الانتهاء من إعادة الخدمات صباح غد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency