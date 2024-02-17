أوربان يجدد معارضة بلاده فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بودابست-سانا

جدد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان معارضة بلاده فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن أوربان قوله خلال خطابه السنوي حول أولويات السياسة الرئيسية للبلاد: “نعتزم الابتعاد عن الحرب في أوكرانيا وسياسة العقوبات ومعارضة الحصار الاقتصادي الذي يمثل حربا باردة جديدة”.

ورأى أوربان أن إستراتيجية بروكسل تجاه نظام كييف فشلت فشلاً ذريعاً، حيث حاول قادة الاتحاد الأوروبي جر أوروبا مباشرة إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، بالمقابل دعت هنغاريا باستمرار إلى حل سلمي وستواصل التمسك بهذا الموقف.

وشدد أوربان على أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة حتى لو كانت هناك قوى عظمى لا تحب ذلك.

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