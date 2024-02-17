مصرع خمسة عمال وإصابة ثلاثة جراء حادث بموقع بناء في إيطاليا

روما-سانا

لقي خمسة عمال مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء حادث في موقع بناء بمدينة فلورنسا وسط إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن أحد الألواح انهار في موقع بناء سوبر ماركت لسلسلة إيسيلونغا أمس، ما تسبب بمصرع خمسة عمال وإصابة ثلاثة آخرين، حيث تمكنت السلطات من انتشال أربع جثث، بينما المحاولات مستمرة لانتشال الجثة الأخيرة في عملية وصفوها بالمعقدة.

وتعد الحوادث في مواقع العمل شائعة إلى حد ما في إيطاليا، فقد شهدت البلاد 601 حالة وفاة في أماكن العمل في عام 2021، وهو ثاني أعلى رقم في الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا، وفق وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

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