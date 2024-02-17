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غداً… أجواء غائمة جزئياً وهطولات غزيرة على المناطق الساحلية والشمالية

2024-02-17

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة نسبياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية.

ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة والجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً بالساعة على المنطقة الجنوبية والساحلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق15 / 6
المنطقة الجنوبية15 / 6
المرتفعات الجبلية8 / 1
المنطقة الوسطى16 / 6
المنطقة الساحلية18 / 12
المنطقة الشمالية14 / 5
منطقة الجزيرة15 / 5
المنطقة الشرقية19 / 7
منطقة البادية16 / 6

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