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لازاريني: (إسرائيل) تسعى إلى تدمير الأونروا

2024-02-17

جنيف-سانا

اعتبر فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن “إسرائيل” تسعى إلى تدمير الوكالة الأممية.

ونقلت وكالة وفا عن لازاريني قوله في تصريح لمجموعة صحف تاميديا السويسرية اليوم: “نواجه حملة واسعة ومنسقة من “إسرائيل” تهدف إلى تدمير الأونروا، وهذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة”.

ولفت لازاريني إلى تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي.

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