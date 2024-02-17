الأمن الإيراني يلقي القبض على إرهابيين اثنين شمال البلاد

طهران-سانا

ألقى الأمن الإيراني اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كلستان شمال البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، العميد سعيد منتظر المهدي قوله: “إن القوات الأمنية تمكنت من خلال عملية فنية واستخبارية القبض على إرهابيين اثنين في إحدى المدن بمحافظة كلستان، كانا بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وانتحارية”.

وأعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي الشهر الماضي تفكيك خلية إرهابية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، كانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية.

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