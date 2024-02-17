28858 شهيداً و68677 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 134 على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 134 على قطاع غزة المنكوب إلى 28858 شهيداً و68677 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع بأشكال متعددة، ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، حيث ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر ضد عائلات بأكملها، راح ضحيتها 83 شهيداً و125 جريحاً،

ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 28858 شهيداً و68677 جريحاً.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال المنازل وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال منزلاً في بلدة الزوايدة.

من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن الاحتلال لا يزال يواصل اعتقال 12 من طواقمه، منهم 7 أشخاص تم اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency