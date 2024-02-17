بمشاركة المجتمع المحلي… حملة تشجير في مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

أطلق المجتمع المحلي بالتعاون مع مجلس مدينة بصرى الشام حملة إعادة تأهيل وتشجير إحدى حدائق المدينة وبعض المرافق العامة، وفق رئيس مجلس المدينة سليمان الشحمة.

وأوضح الشحمة في تصريح لـ سانا أن الحملة تضمنت إعادة تأهيل الحديقة الواقعة بجانب بركة الحاج وزراعة الأرصفة داخل المدينة بأشجار الصنوبر والسرو والكينا.

رئيس دائرة الزراعة خالد الفارس اعتبر أن توسيع حملات التشجير ضرورة وواجب على الجميع المشاركة فيه، لما له من فوائد على البيئة والإنسان، داعياً إلى ترسيخ ثقافة حماية البيئة والمحافظة على الأشجار لنعيش في بيئة نظيفة وصحية.

ولفت فراس الدوس مشرف في الحملة إلى أهميتها للمساهمة في الحفاظ على جمالية المدينة والحفاظ على المرافق العامة.

رضوان الراضي

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