مظاهرات في مدن أوروبية وعربية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من المدن والعواصم الأوروبية والعربية اليوم مظاهرات حاشدة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شاركت عائلات كثيرة في المظاهرة، وارتدى المشاركون ملابس العاملين في القطاع الصحي، وهم يحملون نعش أطفال، في رسالة لاستهداف الطواقم الطبية، والأطفال في القطاع.

ورفعوا العلم الفلسطيني، ولافتات كتب عليها “أنقذوا غزة”، و”أوقفوا إطلاق النار”.

وفي بريطانيا، شارك الآلاف في مظاهرة وسط لندن، حاملين العلم الفلسطيني ونعوش أطفال، داعين إلى ضرورة وقف الحرب، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وفي العاصمة العراقية بغداد، شارك الآلاف في مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا عبارات داعية لوقف العدوان، وإنقاذ حياة الفلسطينيين.

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