تنافس أكثر من 100 لاعب ولاعبة في بطولة السويداء بألعاب القوى

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء اليوم بطولة المحافظة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي واتحاد اللعبة، وذلك بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا أندية العربي وشهبا وصلخد وعرى والغارية وقنوات ودوما وسهوة البلاطة والشبيبة.

وفاز بمنافسات البطولة التي استضافها مضمار الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بسباق 100 متر جري ليث دنون بفئة الأشبال، وأسامة عامر بالناشئين، ونبيل جزان بالشباب، ومجد الزغير بالرجال، وأثير ناصيف بالشبلات، وسلفانا مهنا بالناشئات، وبسباق 200 متر قصي فلحوط بالأشبال، وعز الدين الحلبي بالناشئين ومجد الزغير بالرجال، وليانا شاكر بالشبلات، ومايا فرح بالناشئات.

ونال الترتيب الأول بسباق 400 متر جري كل من يمان رحال بالأشبال، وريان زحلان بالناشئين، وحمد قطيش بالشباب، وسلمى الدبيسي بالشبلات، ونتالي صوان بالناشئات، وبسباق 800 متر حاتم دنون بالأشبال، وأسامة عامر بالناشئين، وبسباق 1500 متر ليث دنون بالأشبال، وتيم الأشقر بالناشئين، وماهر غرز الدين بالشباب، ومحمد سرحان بالرجال، وسيدرا بلان بالشبلات.

وفاز بسباق الجري لمسافة 3000 متر سيف صفايا لفئة الشباب، وبسباق المشي للمسافة ذاتها حازم زين الدين بالأشبال، وصفوان حمزة بالرجال، ولانا الطويل بالشبلات، ودلع الجرماني بالشابات.

وحقق المركز الأول بمسابقة الكرة الحديدية أنيل العربيد بالأشبال، وأغيد غانم بالناشئين، وأنس كمال الدين بالشباب، وقيصر العربيد بالرجال، وجود جعفر بالشبلات، وتاج الحجار بالناشئات، وكورين قطيش بالشابات، وبمسابقة رمي القرص هشام فياض بالأشبال، ويعرب الزرعوني بالناشئين، وأوس نادر بالشباب، وحلا الحسن بالشبلات، وهمسة زين الدين بالناشئات، وسيدرا الشوفي بالشابات، وبمسابقة رمي الرمح هشام فياض بالأشبال، ووئام الصفدي بالناشئين، وجود جعفر بالشبلات، ورغد الحجار بالناشئات، وكورين قطيش بالشابات.

وفاز بمسابقتي الوثب الطويل والثلاثي كل من أسمر كمال الدين بالأشبال، وعلاء كحل بالناشئين، ونبيل جزان بالشباب، ومجد الزغير بالرجال، ونايا زين الدين بالشبلات، وسلفانا مهنا بالناشئات، ودلع الجرماني بالشابات، فيما فاز بمسابقة الوثب العالي كل من عاصي الشوفي بالأشبال، ووائل قيسية بالناشئين.

وأشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء إبراهيم زين الدين في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة شهدت مستوى فنيا جيدا ونتائج مبشرة، وجاءت تحضيراً للاستحقاقات القادمة على مستوى الجمهورية.

عمر الطويل

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