زاخاروفا: انسحاب قوات كييف من أفدييفكا لا يحمل أي بعد إنساني

موسكو-سانا

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الادعاءات الأوكرانية بشأن انسحاب قوات نظام كييف من أفدييفكا بزعم الحفاظ على حياة الناس مؤكدة أن القرار المتخذ جاء نتيجة افتقار كييف للأموال والأسلحة والجنود.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تليغرام: “الانسحاب ليس للسبب الذي تم ذكره من قبل كييف لكن الرئيس الأوكراني والعصابة المحيطة به يعرفون كيف يقاتلون فقط من أجل الأموال الكبيرة التي تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وهم ضد المدنيين، وكل شيء آخر غير المال لا يهمهم”.

وأضافت زاخاروفا: إن “كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا ليس من أجل الحفاظ على حياة الناس بل لأنها لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط”.

وكان القائد العام لقوات النظام الأوكراني ألكسندر سيركي أعلن في وقت سابق اليوم سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية والانتقال إلى وضع الدفاع نتيجة تقدم القوات الروسية وتفادياً لتعرض هذه الوحدات لحصار وخسائر أكثر مؤكداً أنه بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا قررنا سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي، كما أفادت وسائل الإعلام بأن قوات كييف غادرت بالفعل المدينة.

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