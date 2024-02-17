توقف حركة المرور في بعض الطرق باللاذقية جراء الأمطار الغزيرة

اللاذقية-سانا

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية منذ الأمس وحتى فجر اليوم إلى توقف حركة المرور في بعض الطرق.

وأشار رئيس فرع المرور باللاذقية العميد بسام مسعود بتصريح لمراسل سانا إلى أن حركة المرور على طريق حلب اللاذقية القديم توقفت وتم بالتنسيق مع محافظة اللاذقية تحويل السير من جسر الصناعة ذهاباً ومن الحاجز في قرية روضو للإياب باتجاه حي سقوبين.

وبيّن العميد مسعود أنه تمت معالجة الاختناق الحاصل عند مدخل المدينة على أوتوستراد اللاذقية طرطوس بمؤازرة الشركة العامة للصرف الصحي وبلدية اللاذقية وشركة الطرق والجسور/فرع اللاذقية لافتاً إلى أن بقية محاور شبكة الطرق المركزية سالكة ولا يوجد أي اختناقات في التصريف المطري.

وأهاب مسعود بالسائقين ومستخدمي الطرق بضرورة الحذر والانتباه والحد من السرعة وترك مسافة أمان وعدم المخاطرة بعبور التجمعات المائية إن وجدت والتقيد بإرشادات السلامة المرورية.

علاء إبراهيم

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