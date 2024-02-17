مدفيديف: الاتفاق الأوكراني الألماني تحالف نازي

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الاتفاق الأمني الأخير بين أوكرانيا وألمانيا يمثل تحالفاً جديداً بين النازيين في ألمانيا وبانديرا زعيم نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية.

ونشر مدفيديف صورة على التلغرام حسب ما نقل موقع RT لرئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس في حفل توقيع الاتفاق الأمني المذكور مؤخرا في برلين وكتب “الجديد هو القديم المنسي… تحالف جديد بين النازيين وبانديرا عبّر عنه شعار (المجد لأوكرانيا) وهو شعار نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، وجوابه (ألمانيا أولاً) شعار ألمانيا النازية”.

وصرح المستشار الألماني عقب الاتفاق بأن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 1.1 مليار يورو.

يذكر أن ألمانيا النازية بعد اجتياح بولندا سنة 1939، شكلت في غرب أوكرانيا جيشاً محليا بقيادة ستيبان بانديرا، ارتكب أفظع الجرائم ضد المدنيين الروس والبولنديين الموجودين في المنطقة، واستمرت عصابات بانديرا في جرائمها، حتى حرر الجيش السوفيتي بولندا وأوكرانيا وقضى على ألمانيا النازية.

ولاحقت الاستخبارات السوفييتية بانديرا وقضت عليه في بون عاصمة ألمانيا الغربية، حيث كان خاضعا لحراسة أمريكية مشددة لغايات غير معروفة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency