بمشاركة الرحمون… اجتماع لوزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات

عمان-سانا

عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماع رباعي ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات بمشاركة وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون ونظرائه الأردني مازن الفراية، والعراقي عبد الأمير الشمري واللبناني بسام مولوي.

وبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يخص مكافحة آفة المخدرات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.

كما تم بحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

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