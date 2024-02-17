الدفاعات الروسية تسقط 33 مسيرة ونظام كييف يسحب قواته من أفدييفكا بعد تكبده خسائر كبيرة

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية الليلة الماضية 33 مسيرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق روسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأنه “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة ب33 طائرة دون طيار استهدفت الأراضي الروسية، حيث تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مقاطعة بلغورود و4 في مقاطعة فورونيج ومسيرة في مقاطعة كورسك و18 مسيرة في مقاطعة بريانسك و6 في مقاطعة كالوغا”.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أول أمس 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

وفي السياق.. وبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات نظام كييف في أرض المعركة، وهربا من وقوع المزيد من الخسائر أعلن القائد العام لقوات النظام الأوكراني ألكسندر سيرسكي اليوم سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع نتيجة تقدم القوات الروسية، وتفاديا لتعرض هذه الوحدات لحصار ولخسائر أكثر.

وقال سيرسكي وفق ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: إنه بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي، كما أفادت وسائل الإعلام بأن قوات كييف غادرت بالفعل المدينة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency