دورات تعليمية مجانية لـ 670 طالباً من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في السويداء

السويداء-سانا

أطلقت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية اليوم دورات تقوية تعليمية مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وجلسات تعليمية للطلاب المتسربين.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية باسل نصر في تصريح لمراسل سانا أن هذه الدورات التي تقام بإشراف مدرسين بمختلف الاختصاصات يستفيد منها نحو 670 طالباً في مدينة السويداء وبلدات عريقة والصورة الصغيرة والكفر وعرى، وذلك بدعم من منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

ولفت نصر إلى أن هذه الدورات تشكل قيمة إضافية لما يقدم من دورات تقوية تعليمية مجانية بمقر المؤسسة ومركز رساس التعليمي التابع لها لمختلف الصفوف الدراسية.

عمر الطويل

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