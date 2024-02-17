تظاهرة للطلبة في نيويورك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نيويورك-سانا

شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك في تظاهرة احتجاجية على تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه انضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.

واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة “نيويورك تايمز”، احتجاجاً على تغطيتها المنحازة لـ “إسرائيل”.

وهذه المرة الثانية منذ بداية العدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس في نيويورك تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

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