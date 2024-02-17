العدل الدولية: تهديد الاحتلال باجتياح مدينة رفح يتطلب التنفيذ الفوري للإجراءات التي صدرت عن المحكمة مؤخراً

لاهاي-سانا

أكدت محكمة العدل الدولية اليوم أن الوضع الخطير في غزة يتطلب تنفيذاً فورياً من الاحتلال الإسرائيلي لتدابير الأمر الصادر عن المحكمة الشهر الماضي حيال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 28700 شهيد و68500 جريح.

واعتبرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة في بيان نقلته وكالة وفا أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في الـ 26 من كانون الثاني الماضي والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء القطاع بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي هذا الأمر إعلان إجراءات إضافية.

يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في الـ 26 من شهر كانون الثاني حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في إطار الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” وبشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أمرت الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

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