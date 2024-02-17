اشتية: الشعب الفلسطيني أفشل مخططات الاحتلال المتواصلة لتهجيره من أرضه

أديس أبابا-سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الشعب الفلسطيني أفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لتهجيره قسرياً من أرضه وسيفشل أي مخططات جديدة لتجسيد الحلم الصهيوني بأن تكون فلسطين أرضاً بلا شعب.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله خلال لقائه اليوم نظيره التونسي أحمد الحشاني في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الإفريقية السابعة والثلاثين التي تعقد غداً: إن الأولوية الآن لوقف العدوان على شعبنا ثم فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المنكوب بشكل يستجيب لاحتياجات الناس العاجلة وإعادة الماء والكهرباء فوراً.

وأشار اشتية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب الحرب التي يشنها على قطاع غزة يشن حرباً متواصلة ضد المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية عبر الاقتحامات اليومية وتدمير البنى التحتية والاعتقالات والقتل.

من جانبه أكد رئيس الوزراء التونسي دعم بلاده المتواصل لفلسطين وشعبها ونضاله من أجل الحرية وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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