بيسكوف: موسكو مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف استعداد بلاده للعمل مع واشنطن في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، لكنها لم تتلق مبادرات أمريكية في هذا الصدد.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيسكوف رده على سؤال حول استعداد روسيا الاتحادية لإجراء اتصالات بشأن هذه القضية بالقول: “نعم إذا كانت هناك مبادرات من الجانب الأمريكي”، مشيراً إلى أن موسكو لم تتلقَ طلباً من هذا النوع من واشنطن حتى الآن.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي صرح في وقت سابق أن البيت الابيض يشعر بالقلق من تهديد جديد للأمن القومي يتعلق بتطوير روسيا المزعوم لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية وبناءً عليه طالب الرئيس الأمريكي بإجراء اتصالات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية.

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