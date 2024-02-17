الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز عدد كبير من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين بمجمع ناصر الطبي

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز عدداً كبيراً من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن قوات الاحتلال تحتجز 5 كوادر طبية مع 120 مريضاً بمبنى ناصر القديم بلا كهرباء وماء وطعام وأوكسجين وتمنع إجلاء الحالات الخطرة من المجمع إلى مستشفيات أخرى لإنقاذ حياتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن المجمع نتيجة توقف المولدات الكهربائية، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج الى أوكسجين.

على صعيد متصل تواصل قوات الاحتلال احتجاز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 متراً من مجمع ناصر مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام وتمنع وصولها إليه.

واستشهد ثلاثة مرضى فلسطينيين اليوم بمجمع ناصر الطبي جراء انقطاع التيار الكهربائي عنه بعد حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي له، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 133 على قطاع غزة المنكوب إلى أكثر من 28700 شهيد و68500 جريح.

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