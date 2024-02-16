فضيتان لسورية في بطولة الإمارات الدولية للكاراتيه

أبوظبي-سانا

حقق منتخب سورية للكاراتيه ميداليتين فضيتين في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة بنسختها الأولى المقامة حالياً في الشارقة بمشاركة 700 لاعب من 47 دولة.

والفضيتان حققهما كل من ريان نصر بوزن تحت 55 كغ ومصطفى مسالمة بوزن تحت 67كغ.

عضو اتحاد اللعبة سهيل سلمان أوضح أن المشاركة في هذه البطولة كبيرة جداً ولا سيما من الأبطال المصنفين عالمياً، لافتاً إلى أن هذه البطولة تقام لأول مرة وتعتبر تنشيطية قبل الدوري العالمي للشباب.

وأضاف سلمان: تتميز هذه البطولة بأنها أتاحت المنافسة بفئات عمرية صغيرة غير موجودة بالدوري العالمي للشباب لإعطائهم خبرة وتحضيرهم لفئات دوري الشباب وتبقى لمنتخبنا مشاركة ستقام بعد غد بمنافسات وزن تحت 40 كغ بفئة تحت 14 عاماً عبر اللاعب عيسى العتمة.

ويشرف على بعثة المنتخب عضو الاتحاد المدرب سهيل سلمانو المدرب عبد المجيد الشريف رئيس لجنة المنتخبات والمدرب أحمد العتمة.

هناء صقور

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