الكرملين: التصريحات الغربية حول وفاة نافالني مسعورة وغير مقبولة

موسكو-سانا

وصف الكرملين التصريحات التي أدلى بها قادة دول غربية بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني بـ “المسعورة وغير المقبولة على الإطلاق” نظراً لعدم توفر معلومات حتى الآن عن أسباب الوفاة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في تصريح اليوم إنه “لا توجد معلومات عن أسباب الوفاة، وفي الوقت نفسه يتم الإدلاء بمثل هذه التصريحات ومن الواضح أن هذه التصريحات مسعورة للغاية ونحن نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم: إن رد الفعل الفوري لقادة دول الناتو على وفاة نافالني وإصدارهم الاتهامات المباشرة ضد روسيا يفضحهم وخاصة أنه لم تصدر بعد أي نتائج عن فحص الطب الشرعي، فيما استنتاجات الغرب كانت جاهزة مسبقاً.

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