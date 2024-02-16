أهالي مصياف بريف حماة ينفذون وقفة تضامنية دعماً لأهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي

حماة-سانا

نظمت فعاليات أهلية ورسمية ودينية وثقافية في مدينة مصياف مساء اليوم وقفة تضامنية دعماً لأهالي قطاع غزة في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل عليهم وتنديداً بجرائمه ضدهم وذلك أمام دار العلم والمعرفة الثقافي وسط المدينة.

كما شارك في الوقفة عدد من طلاب المدارس وممثلو منظمات غير حكومية جمعيات أهلية عبروا من خلالها عن دعمهم لأهالي غزة، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني الذي ينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وقال الشيخ عمار الهيبة خطيب وإمام جامع الرسول الأعظم: نقف اليوم لنؤكد دعمنا لأهلنا في قطاع غزة وكل فلسطين ونحيي صمودهم الأسطوري بوجه آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلية، لافتا إلى أن أبناء فلسطين أصحاب حق في استرجاع أرضهم وإقامة دولتهم ولن يضعفهم تآمر الغرب مع المحتل الإسرائيلي في حربه لتهجير أبناء غزة من ديارهم.

من جانبه أكد الشيخ غسان إسماعيل أن وقفتهم التضامنية أقل ما يمكن تقديمه لأبناء الشعب الفلسطيني لدعمهم والتنديد بالعدوان الغاشم الذي يمارس عليهم منذ عقود بدعم من أمريكا وغيرها من الدول الغربية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة والسعي لحماية المدنيين وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

ولفت المدير التنفيذي لجمعية النادي الأهلي في مصياف محمد الشوباصي إلى أن ما يحدث في قطاع غزة هو استكمال لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي نفذها عبر التاريخ، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف مخططات الاحتلال ومحاولاته للتهجير القسري لأهالي غزة، منوهاً بأن البطولات التي تسطرها المقاومة تؤكد إصرار الفلسطينيين على استرداد حقهم.

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