تركيب 4 أطراف صناعية بعد تصنيعها في مشفى القامشلي الوطني

الحسكة-سانا

ركّب قسم الأطراف الصناعية في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني بالحسكة أربعة أطراف صناعية لثلاثة مواطنين بعد تصنيعها في القسم.

وفي تصريح لمراسلة سانا بيّن مدير عام الهيئة الدكتور عمر العاكوب أن الكادر الطبي في قسم الأطراف الصناعية تمكن من تصنيع وتركيب أربعة أطراف صناعية لثلاثة شبان ليصل عدد الأطراف التي تم تركيبها منذ انطلاق العمل في القسم إلى 70 طرفاً صناعياً منها 30 تم تصنيعها في القسم ذاته.

وأشار العاكوب إلى أن الكادر الطبي في قسم الأطراف تم تأهيله من خلال دورات اتبعوها في محافظتي دمشق وحمص.

يذكر أنه تم إحداث قسم الأطراف الصناعية-مشفى القامشلي الوطني مطلع السنة الجارية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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