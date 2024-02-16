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غوتيريش: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة

2024-02-16

ميونيخ-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل لتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية فيه”.

وقال غوتيريش في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن اليوم: “إن الوضع في غزة نتيجة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات الدولية، كما أن مستوى الموت والدمار صادم”.

وأضاف: “إن الوقف الإنساني لإطلاق النار يجب أن يكون أساساً لخطوات حاسمة لا رجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وحذر غوتيريش من أن العمليات الإنسانية في غزة على أجهزة الإنعاش حيث يعمل عاملو الإغاثة تحت ظروف لا يمكن تصورها من التعرض لإطلاق الرصاص الحي والعراقيل المتعددة والقيود، إضافة إلى انهيار النظام العام.

وحول تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح بريا قال غوتيريش: “إن تنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق على المدينة سيكون مدمراً لمليون وخمسمئة ألف مدني فلسطيني يقيمون بها”.

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