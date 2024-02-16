وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وخاصة الوضع في غزة

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار عبد اللهيان إلى استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وتهديداته بعدوان بري على رفح، مشدداً على أن ما يقوم به العدو يتم بتعاون كامل مع الولايات المتحدة.

وأضاف عبد اللهيان: “إننا لا نعتبر الحرب حلاً ولكن في غياب الحل السياسي الفوري فإن الآثار السلبية لاستمرار الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية على أمن واستقرار المنطقة هي أمر لا مفر منه”، داعياً إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول غزة.

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