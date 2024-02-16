بفوزه على حطين… الفتوة يبتعد بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم

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ابتعد فريق الفتوة بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على حطين في الجولة الثالثة عشرة التي أقيمت اليوم وشهدت فوز الاتحاد أهلي حلب على الحرية وتشرين على الطليعة والجيش على الوحدة وتعادل الكرامة مع جبلة والساحل مع الوثبة.

ففي المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الباسل باللاذقية ابتعد الفتوة بالصدارة بعد فوزه على حطين بهدف دون رد سجله صبحي شوفان في الدقيقة 30 ليرفع الفتوة رصيده إلى 30 نقطة بقمة الترتيب.

وعلى أرض ملعب الحمدانية بحلب فاز الاتحاد أهلي حلب على الحرية بهدفين لهدف حيث سجل للاتحاد عبد الله نجار وأحمد حمو بالدقيقتين 11 و16 وسجل للحرية محمد يوسف بالدقيقة 26.

وفاز تشرين على الطليعة بهدف دون رد سجله محمد حمدكو في الدقيقة 55 وذلك في مباراتهما على ملعب السابع من نيسان في حلب.

وفاز الجيش على الوحدة بهدف دون رد سجله مؤيد خولي بالدقيقة 45 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجلاء بدمشق.

وبالتعادل السلبي انتهى لقاء الكرامة مع جبلة على ملعب الباسل في حمص ولقاء الساحل مع الوثبة على ملعب الصالة في طرطوس.

وفي ختام الجولة الثالثة عشرة يتصدر الفتوة الترتيب برصيد 30 نقطة يليه حطين 23 نقطة ثم تشرين 22 نقطة فجبلة 21 نقطة ثم الجيش والاتحاد أهلي حلب بـ 19 نقطة لكل منهما والكرامة 18 نقطة فالوثبة والطليعة 17 نقطة لكل منهما والوحدة 10 نقاط والساحل 9 نقاط والحرية أخيراً 7 نقاط.

محمد الرحيل

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