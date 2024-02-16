مبادرة (محبة) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في بيت بهجة الحياة بحمص

حمص-سانا

بهدف غرس الفرح والمحبة في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة فاقدي ذويهم في بيت بهجة الحياة بمدينة حمص القديمة، نفذت مدارس الغسانية الأرثوذكسية مبادرة “محبة”.

وقام عدد من طلاب في مدارس الغسانية الأرثوذكسية في حمص بزيارة البيت والتعرف على النزلاء فيه وتقديم المعزوفات الموسيقية والغناء والرقص ونشر أجواء الفرح والألفة فيه.

وأكد مرهف شهلا مدير المدارس الغسانية في حمص لمراسلة سانا أهمية هذه المبادرة الاجتماعية التي ينفذها طلاب مدارس الغسانية بهدف التعرف على الآخر وتقديم كل ما يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين هم بحاجة للفرح والتواصل مع الآخرين، معتبراً أن المبادرة تفتح الأفق الواسع لدى الطلاب لفعل الخير ونشر السعادة للمحتاجين وتنمي لديهم الحس الأخلاقي والواجب المجتمعي.

بدوره نوه فهد الحوش المسؤول عن بيت بهجة الحياة بأهمية هذه المبادرة كونها تعرف الطلاب على الإنسان الآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي هو بحاجة للمساعدة والعون واهتمام الآخرين به، لافتاً إلى حالة الفرح التي غرسها هؤلاء الشباب في قلوب النزلاء من خلال التفاعل معهم، مضيفاً: إن بيت بهجة الحياة يقدم للنزلاء فيه حياة العائلة الكاملة ويجعلهم على تواصل مع الخارج، وخاصة أنهم قد فقدوا ذويهم أيضاً.

بدورهم عبر كل من الطلاب المشاركين في المبادرة “فرج الله صباغ وميرا فياض ونبيل مخرز” عن سعادتهم اليوم بنشر الفرح والسعادة في نفوس نزلاء بيت بهجة الحياة الذين بحاجة إلى هذه الأجواء التي تنسيهم القليل من آلامهم وأوجاعهم.

مثال جمول

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